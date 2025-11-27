¡Impactante! Iba en moto, chocó contra un auto y sufrió la posible fractura de su pierna

El 18 de noviembre de 2025 a las 16:50 horas, operadores del Centro de Videovigilancia de Capital registraron un siniestro vial en calles Bélgica y 10 de Octubre de barrio 25 de Mayo. De inmediato, el Centro de Coordinación Operativa envió al lugar asistencia policial y médica.

La colisión fue entre una moto y un auto. El vehículo era guiado por un hombre de 45 años, mientras que la moto era conducida por una mujer de 31 años, la cual resultó lesionada.

Personal de SAMEC asistió a la mujer en el lugar, quien sufrió politraumatismo y posible fractura en la pierna izquierda.

Ambos conductores dieron negativo en el test de alcoholemia.