¿Quién gana la pulseada académica: UNSa o UCASAL? Descubrí las tendencias

Informate Salta elaboró un informe especial sobre cuáles son las carreras más elegidas por los jóvenes salteños (y también por quienes buscan retomar estudios) en las dos instituciones con mayor matrícula de la provincia: la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

En un contexto marcado por la búsqueda de estabilidad laboral, nuevas demandas tecnológicas y el crecimiento del sector salud, cientos de estudiantes se inclinan por disciplinas que combinan salida laboral rápida, tradición académica y flexibilidad en los modos de cursado.

En la universidad pública, las inscripciones volvieron a mostrar un patrón que se repite año tras año: las carreras de salud son las grandes protagonistas.

Medicina, una de las propuestas más exigentes de la región, encabeza nuevamente la lista de mayor demanda. Le siguen Nutrición y Enfermería, dos carreras que crecieron notablemente tras la pandemia y por la fuerte demanda del sistema sanitario.

Las ingenierías también mantienen un lugar destacado. Ingeniería Civil, Industrial, Electromecánica y las tecnicaturas vinculadas a programación y sistemas se consolidan como opciones muy atractivas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral con perfiles técnicos.

En el caso de UCASAL, la tendencia es distinta, empujada por una oferta mucho más amplia en modalidad presencial y a distancia. Esta flexibilidad hace que la universidad privada sea una opción elegida tanto por jóvenes de capital como del interior profundo.

Entre las carreras más convocantes se destacan Contador Público, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Recursos Humanos y las vinculadas a negocios y gestión. A esto se suma Abogacía, una de las propuestas históricas de la institución.

UCASAL también capta matrícula en disciplinas técnicas: Ingeniería Civil, Informática, Telecomunicaciones y Diseño Industrial figuran entre las opciones más buscadas por quienes desean formarse en áreas tecnológicas, pero con modalidades más flexibles.

Aunque ambas instituciones mantienen una identidad académica sólida, la elección suele responder a necesidades particulares: acceso gratuito, flexibilidad de horarios, perfil laboral deseado y trayectorias familiares.

Muchos estudiantes optan por la UNSa para seguir carreras largas con fuerte respaldo público, especialmente en salud. Otros eligen UCASAL por la posibilidad de trabajar y estudiar simultáneamente en modalidad híbrida.