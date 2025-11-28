Dos nuevas instituciones educativas de Rosario de Lerma reciben clases de robótica

Durante agosto el intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, firmó un convenio con la Escuela de Educación Técnica “General Rudecindo Alvarado” por este acuerdo es que los estudiantes del establecimiento se comprometieron a transmitir sus conocimientos y experiencias en robótica a los alumnos de la Escuela Especial “Jean Mermoz” y de la Escuela “Fragata Libertad”.

Fue con este documento como punto de partida que la escuela téncica comenzó a trabajar de forma activa con la Escuela Fragata Libertad, y los estudiantes ya transmiten sus conocimientos realizando clases prácticas.

En el caso de la Escuela Jean Mermoz, integrada por niños de primaria con discapacidad, la comunidad educativa, con el acompañamiento del municipio, está organizando acciones solidarias para recaudar fondos destinados a la compra de los kits de robótica que utilizarán próximamente, tal como la habían hecho en la Escuela Fragata.

Es la secretaria de gobierno, Fátima Chocobar, quien coordina todo el proceso en conjunto a las familias y los directivos de las instituciones brindando apoyo y acompañamiento a las actividades.

Gracias al convenio firmado y el trabajo en conjunto entre los diferentes actores que los estudiantes ya comparten sus conocimientos.