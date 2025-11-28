Por los 123 años de Gimnasia y Tiro desde las 19:00 el club realizará distintas actividades

Este sábado Gimnasia y Tiro de Salta cumple 123 años y desde el club han organizado una serie de festejos con los que esperan celebrar un nuevo aniversario de "El Albo". Las actividades se realizarán hoy, e incluirán un partido homenaje a Walter Busse.

De esta manera, desde las 19:00 se llevará adelante el acto ventral que incluirá una ceremonia de distinciones tradicionales a socios y deportistas. Finalizado el acto se realizarán exhibiciones de fútbol femenino, inferiores, socios y futsal.

El partido de homenaje por la despedida de Walter Busse, que enfrentará a "Las glorias de Gimnasia y Tiro" contra "Amigos de Busse", se realizará una vez finalizadas las exhibiciones.

Tras el partido de homenaje, desde el club prevén realizar una cuenta regresiva y recibir el aniversario del club en el campo de juego.

Se debe destacar que las entradas para los festejos serán gratuitas.