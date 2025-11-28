El dólar cerró noviembre en alza, pero al mismo precio que octubre

Con una leve suba en la última rueda del mes, el dólar oficial cerró noviembre al alza. Pese a lo vivido hoy, la moneda estadounidense registró un avance de apenas 0,5% en el mes algo muy por debajo del 5% registrado en octubre debido a la dolarización pre electoral a la que recurrieron ahorristas para protegerse ante la incertidumbre.

Es que el dólar mayorista cerró a $1.451,5 este viernes y repitió el mismo valor que el jueves. Por lo tanto, la brecha contra el techo de la banda cambiaria se sostuvo en 4%, mientras que en octubre finalizó a 3,4% del tope superior. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $26,5, contra $22 de aumento en la semana anterior. El tipo de cambio mayorista en el año acumula un aumento del 40,7%.

Por su parte, el dólar minorista cotiza a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA), mismo valor con el que cotizaba hace un mes. En tanto, los dólares financieros también se mantuvieron relativamente estables a lo largo del mes. El MEP baja 0,3% en el mes, hasta los $1.475,80. Mientras, el contado con liquidación (CCL) acumuló en el mes un incremento de 0,8%. Actualmente, se ofrece a $1.519,80, un descenso diario de 0,4%.

El dólar blue se vende a $1.435, una baja de 0,3% contra la cotización a finales de octubre. Mientras, el dólar cripto cotiza a $1.502,98, según Bitso.