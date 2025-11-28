LLA sumó una diputada más en el Congreso y se acerca a la mayoría

A dias de la jura de los nuevos diputados en el Congreso de la Nación, se confirmó una nueva aliada para La Libertad Avanza.

Se trata de la santafesina Verónica Razzini, electa por el PRO en 2023, pasa a La Libertad Avanza, que llega a 92 miembros y amenaza con quitarle la primera minoría al peronismo nucleado en Fuerza Patria, que preserva 98 parlamentarios si logra contener a catamarqueños y santiagueños.

Razzini había salido del bloque del PRO en abril de este año junto a su coprovinciano Gabriel Chumpitaz para fundar Futuro y Libertad, un bloque alineado a Patricia Bullrich y, por lo tanto, al oficialismo. Chumpitaz cederá su banca el 10 de diciembre y ahora la atención está puesta en José Núñez, el otro representante del PRO Santa Fe que había asomado a este espacio.

Se especula con que pueda decantar en Provincias Unidas, que aún no determinó su forma final. Una buena noticia para la bancada del PRO es que pudo retener a Álvaro González, referenciado con Horacio Rodríguez Larreta.



