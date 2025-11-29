Música, alegría y mucho más por el día nacional del mate

Este fin de semana se realizará la quinta edición de Arrimate, el evento oficial por el Día Nacional del Mate que se realizará este domingo 30 de noviembre. La convocatoria es para las 17 horas en Plaza España, con entrada libre y gratuita.

El símbolo de los argentinos tiene su día y este domingo, se espera compartir una jornada especialmente diseñada para celebrar la cultura matera.

Se presentarán en Plaza España Carafea, Canto 4, Joaquín Sosa y DJ Play, que sumarán música en vivo a un encuentro que también incluirá una feria con más de treinta emprendedores, artesanías, accesorios materos y distintas variedades de yerba.

Habrá sorteos para los presentes, como así también dispensers de agua caliente y recorrer espacios lúdicos preparados para hacer de la celebración una experiencia participativa y distendida.