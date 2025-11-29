¿A qué hora será la carrera del GP de Catar?

El campeonato de Fórmula 1 entró en un momento definitorio de la temporada este fin de semana, en el que se lleva a cabo el Gran Premio de Catar, correspondiente a la vigésimo tercera y penúltima fecha.

En la carrera sprint el ganador fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien dominó de principio a fin y recordó la distancia a 22 puntos con el líder del campeonato, que es el británico Lando Norris (McLaren). A su vez, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto y está a 25 puntos del líder.

La actividad en el GP de Catar finalizará este domingo con la carrera principal, que se correrá a las 13:00 (hora argentina) y además contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

La carrera contará con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien está teniendo un fin de semana verdaderamente para el olvido, y saldrá desde la última posición.

La largada será de muchísima importancia, ya que el Circuito Internacional de Lusail tiene solo una recta larga y hay muy pocas oportunidades para realizar adelantamientos.