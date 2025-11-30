Mamografías gratuitas: El móvil oncológico estará en San Antonio de los Cobres y Campo Quijano

A partir de este lunes 1 de diciembre, la unidad móvil oncológica del Ministerio de Salud Pública se instalará en el hospital de San Antonio de los Cobres, donde permanecerá hasta el miércoles 3 para realizar mamografías gratuitas a mujeres desde los 40 años, sin obra social o con antecedentes familiares, derivadas por profesionales ginecológicos.

El lunes la atención comenzará a las 9, mientras que martes y miércoles los estudios se realizarán desde las 10, hasta completar los 30 turnos disponibles por día.

Luego, el dispositivo sanitario continuará su recorrido: el jueves 4 y viernes 5 de diciembre atenderá desde las 9 de la mañana en el hospital de Campo Quijano, siempre con turnos programados por los nosocomios locales o a través de efectores sanitarios.

Los requisitos para realizarse la mamografía son: presentar DNI, no estar en período de lactancia y tener al menos un año desde el último estudio.

El operativo forma parte de las acciones provinciales para fortalecer el acceso a controles preventivos en zonas del interior.