El Gobierno Nacional analiza un aumento escalonado sobre las tarifas de energía para el NOA

La actualización tarifaria impactaría especialmente en el NOA y se aplicaría de manera progresiva desde comienzos del próximo año

El Gobierno nacional evalúa un nuevo esquema de incrementos escalonados en las tarifas de energía para todo el interior del país, con especial impacto en las provincias del Noroeste. Las primeras proyecciones oficiales indican que los ajustes comenzarían a aplicarse de forma gradual durante el primer trimestre del año próximo, mientras continúan las negociaciones con las empresas distribuidoras y los gobiernos provinciales.

Según referentes del sector energético, las distribuidoras del interior advierten que sus costos operativos crecieron muy por encima de los subsidios nacionales, situación que —según señalan— vuelve “insostenible” la continuidad del congelamiento parcial vigente. En paralelo, gobernadores del norte reclamarán una mesa técnica con la Secretaría de Energía para moderar el impacto en los usuarios residenciales y en los comercios de pequeña y mediana escala.

El debate sobre la actualización tarifaria se da en medio de una política de reducción progresiva de subsidios. Durante los últimos meses, el Gobierno nacional había autorizado aumentos promedios —como el ajuste del 3,8 % aplicado en noviembre— dentro de la revisión tarifaria que reguladores y empresas vienen negociando desde mediados de este año. El objetivo oficial es avanzar hacia una estructura donde los hogares paguen una proporción mayor del costo real del servicio, mientras que la asistencia estatal quede focalizada en los sectores de menores ingresos.

Fuentes del sector eléctrico remarcan que la menor presencia de subsidios hace crecer la presión sobre las boletas, especialmente en zonas de menor densidad poblacional donde los costos de distribución son más altos. Por eso, el interior del país podría enfrentar ajustes más marcados que el Área Metropolitana.

Frente a este escenario, distintos gobiernos provinciales solicitarán actualizar parámetros del esquema de consumo básico y revisar categorías para evitar que miles de hogares pierdan sus subsidios. A su vez, operadores del sistema advierten que, sin una recomposición “compatible con los costos reales”, se ralentizarían inversiones para mejorar redes y evitar cortes en épocas de alta demanda.

En las próximas semanas se espera que la Secretaría de Energía dé a conocer el cronograma definitivo de incrementos, que incluiría tres escalas posibles: una suba moderada para usuarios vulnerables, un ajuste intermedio para sectores medios y una recomposición más fuerte para quienes queden fuera del esquema de asistencia estatal.