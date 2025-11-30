Falleció Ekel Meyer, presidente de la Corte Suprema de Jujuy

La provincia de Jujuy confirmó este domingo el fallecimiento del doctor Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial. Meyer, quién habia ratificado su puesto para el período 2024-2025 contaba con una destacada trayectoria.

La carrera pública de Meyer no se limitó al ámbito judicial. Anteriormente, ocupó importantes funciones en el Poder Ejecutivo: fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy entre los años 2015 y 2020.

Además, Meyer tuvo experiencia legislativa y municipal, ya que ocupó una banca como diputado provincial en la Legislatura de Jujuy, y fue concejal de la ciudad de San Salvador de Jujuy durante la década del 2000