Turistas que se alojen en hoteles de la ciudad tendrán acceso gratis a los natatorios municipales

Los turistas que se alojen en hoteles registrados de la ciudad de Salta podrán acceder gratis esta temporada a los natatorios municipales Juan Domingo Perón, Carlos Xamena y el Complejo Deportivo Nicolás Vitale mediante un voucher emitido por cada establecimiento.

La medida, surgida a partir de un convenio firmado entre la Municipalidad y la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, que busca sumar servicios al visitante, potenciar la oferta recreativa local y consolidar a Salta como un destino sostenible y competitivo para el verano 2026.

“Muchos establecimientos no cuentan con pileta, y este mecanismo les permitirá sumar un servicio clave para la temporada de verano, fortaleciendo la competitividad del sector y posicionando a Salta como destino estival”, explicó el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria

El beneficio estará vigente durante toda la temporada de verano, que se extenderá hasta mediados de febrero de 2026.

Además del acceso a los natatorios, desde el municipio destacan que la iniciativa permitirá visibilizar la amplia oferta de actividades recreativas y deportivas disponibles durante todo el año.

Según detalló el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, el convenio “es una oportunidad para seguir articulando con el sector privado y promover que más visitantes disfruten de los espacios deportivos y recreativos de la ciudad”.