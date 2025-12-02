Tres Cerritos: Un hombre se roció con alcohol y amenazó a su pareja con quitarle a su hija

De acuerdo a información a la que accedió InformateSalta alrededor de las 18:00 del domingo pasado, una situación tensa preocupó a los vecinos de Tres Cerritos. Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta debieron intervenir en el lugar para evitar que pase a mayores.

Según se pudo saber, una mujer denunció que su pareja, con quien convive, quería consumir alcohol. Ante su negativa, el hombre se habría marchado en soledad para volver minutos más tarde con una caja de vino.

Una vez en el domicilio, se desconoce si se encontraba en estado de ebridad, comenzó a repartir diferentes amenazas. Entre sus dichos, el hombre comenzó a rociarse con alcohol y mientras agarraba un cuchilo con las dos manos amenazó a la mujer con quitarle a su hija.

Aunque la mujer quiso retirarse del lugar, el hombre la tomó por el cuello y buscó mantenerla dentro de la casa. Afortunadamente, oficiales de la Policía de la Provincia de Salta llegaron al lugar, aparentemente, por el alerta de un vecino de la zona.

El hombre se enfureció por la aparición de los uniformados, a quienes amenazó aunque finalmente lo redujeron y trasladaron a la dependencia.