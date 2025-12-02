Mató a un joven por un celular y lo vendió por monedas, quedará preso a la espera del juicio

La Justicia dictó prisión preventiva para un joven de 21 años acusado de asesinar a otro hombre de la misma edad en el barrio Hernando de Lerma, en Salta.

La víctima, oriunda de Santa Victoria Oeste, había llegado a la ciudad para comenzar su carrera como cadete en la Policía provincial.

El trágico hecho ocurrió el martes 4 de noviembre, cuando fue interceptado en la vía pública por el acusado, quien le robó el celular, la documentación y otros objetos, provocándole una herida de arma blanca que le causó la muerte por shock hipovolémico.

En la audiencia, el fiscal Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, solicitó la prisión preventiva del acusado por el delito de homicidio calificado, señalando los riesgos de fuga y de entorpecer la investigación.

La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, hizo lugar al pedido y dispuso que el joven permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.

La investigación, a cargo de la Unidad de Investigación UGAP, permitió identificar al sospechoso gracias a cámaras de seguridad, testimonios y otras diligencias. Además, el celular de la víctima fue recuperado en poder de una tercera persona, quien lo había comprado por una suma ínfima.

La comunidad sigue conmocionada por la muerte de un joven con futuro y sueños truncados, mientras la Justicia avanza para esclarecer el caso.