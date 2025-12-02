Se confirmó cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales

Este martes desde la Liga Profesional se confirmaron los horarios de los partidos de las semifinales del Torneo Clausura 2025 que jugarán Boca y Racing en la Bombonera y Gimnasia con Estudiantes en el Bosque de La Plata. La fecha se jugará domingo y lunes.

Los horarios serán los siguientes:

Domingo 7 de diciembre: 19.00: Boca vs. Racing

Lunes 8 de diciembre: 17.00: Gimnasia vs. Estudiantes

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.