Se confirmó cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales

02/12/2025
semifinales torneo

Este martes desde la Liga Profesional se confirmaron los horarios de los partidos de las semifinales del Torneo Clausura 2025 que jugarán Boca y Racing en la Bombonera y Gimnasia con Estudiantes en el Bosque de La Plata. La fecha se jugará domingo y lunes.

Los horarios serán los siguientes:

  • Domingo 7 de diciembre: 19.00: Boca vs. Racing
  • Lunes 8 de diciembre: 17.00: Gimnasia vs. Estudiantes
academiaRacing le ganó a Tigre por penales y será rival de Boca en semis

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.

