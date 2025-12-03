Chalabe: “Pablo López va a asumir, pero puede volver a ser expulsado”

A minutos del inicio de la sesión inicial del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, destinada a incorporar a los ediles electos y tomarles juramento, el jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, confirmó que Pablo López, expulsado del cuerpo tras una denuncia de su expareja, efectivamente asumirá su banca.

Sin embargo, advirtió que su permanencia no está garantizada: “Va a asumir, pero puede volver a ser expulsado. Una vez que se resuelva su situación judicial, se determinará si puede ser funcionario público”, explicó en el programa de Marcela Pérez en FM Pacífico.

Además, señaló que López conformaría un monobloque y trabajaría de manera independiente del espacio que lo llevó a la banca.

El nuevo Concejo

De cara a la nueva integración del cuerpo deliberativo, sostuvo que el municipio apuesta al diálogo aun frente a una oposición que anticipa ser intensa: “Queremos un Concejo que funcione de manera independiente y con debates genuinos. El intendente Emiliano Durand va a convocar a todos los concejales electos, sin distinción de espacios”, afirmó.

“Uno tiene que acostumbrarse a las críticas, muchas veces ayudan a mejorar. Emiliano Durand dialoga con todos, y eso es lo que pide a sus funcionarios”, expresó.