Se viene el finde largo ¿Cuánto cuesta hacer una escapadita en auto?

Este fin de semana es la oportunidad ideal para organizar escapadas cortas dentro de la provincia. Muchos salteños evalúan cuánto deberán gastar en combustible para llegar a algunos de los destinos más cercanos y accesibles. Según cálculos realizados con la herramienta RutaCero, es posible estimar el consumo promedio de un auto estándar y el costo en nafta para viajes de ida hacia distintos puntos turísticos:

Cachi

Distancia: 157 km

Tiempo estimado: 2 h 22 min

Consumo aproximado: 16 litros

Gasto en nafta: $23.520

Elegido por su tranquilidad y su paisaje de altura, Cachi se mantiene como uno de los clásicos de los Valles Calchaquíes para una escapada.

Cafayate

Distancia: 186 km

Tiempo estimado: 2 h 19 min

Consumo aproximado: 19 litros

Gasto en nafta: $27.930

Capital del vino salteño, combina bodegas, caminatas y actividades culturales, lo que lo convierte en uno de los destinos más demandados de la región.

Coronel Moldes: Dique Cabra Corral

Distancia: 60 km

Tiempo estimado: 45 min

Consumo aproximado: 6 litros

Gasto en nafta: $8.820

El dique se consolida como la opción más cercana para actividades acuáticas, turismo aventura o un paseo de jornada completa.

Rosario de la Frontera: Termas

Distancia: 182 km

Tiempo estimado: 2 h 16 min

Consumo aproximado: 18 litros

Gasto en nafta: $26.468

Reconocido por sus termas, es una alternativa buscada por quienes priorizan relax y descanso.

Los montos estimados corresponden únicamente al viaje de ida y pueden variar según el precio final del combustible, el tipo de vehículo y las condiciones de manejo. Aun así, las cifras sirven como referencia para calcular un presupuesto aproximado y organizar una salida accesible dentro de la provincia.