Nuevamente motociclistas sin casco protagonizaron siniestros viales

Motociclistas continúan protagonizando los siniestros viales en la ciudad, en este caso se tratan de dos hechos en los cuales ninguna de las conductoras llevaba casco.

En la intersección de calles La Rioja y Lerma tuvo lugar un accidente que involucró a un conductor de un automóvil (55) y una motociclista (33), por lo que el Centro de Coordinación Operativa envió al lugar asistencia policial y médica.

En las imágenes se puede ver como la mujer circulaba sin casco siendo asistida posteriormente por personal del SAMEC y trasladada por politraumatismos.

El otro choque se dio nuevamente entre un automóvil y una motocicleta en Avenida Reimundín y 17 de Julio en B° Ciudad del Milagro, por el cual se envió asistencia policial y médica.

El vehículo de mayor porte era conducido por un hombre de 56 años, mientras que la moto la manejaba una mujer de 29 años, esta última recibió la atención en el lugar del personal de SAMEC siendo trasladada al Hospital San Bernardo con politraumatismos.

En ambos casos las motociclistas no llevaban casco, y los cuatro conductores dieron alcoholemia negativa.