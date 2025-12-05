Exeni busca que los niños del interior "tengan las mismas oportunidades que Capital"

Junto al Centro de Terapias Integradas (Cetis) y el intendente Franco Hernández Berni, el diputado provincial llevó los talleres de “Tu Voz Cuenta Conmigo” a Tartagal y reforzó la atención temprana de chicos con autismo, TDAH y retraso madurativo.

El diputado provincial Omar Exeni profundizó su agenda de trabajo orientada a la detección y el acompañamiento de trastornos del neurodesarrollo infantil, a través del programa “Tu Voz Cuenta Conmigo”, que comenzó en la ciudad de Salta y ahora se extiende al interior provincial. La propuesta se sostiene en un consultorio itinerante que recorrió barrios y ahora inició la tarea en el interior, acercando atención profesional gratuita a niñas y niños que antes no contaban con estas herramientas.

La iniciativa, coordinada junto a profesionales del Centro de Terapias Integradas logró la contención de 420 menores relacionados con autismo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y retraso madurativo. Se trata de un abordaje integral que incluye evaluaciones, seguimiento especializado y acompañamiento familiar, un servicio que hasta hace poco resultaba inaccesible para cientos de hogares salteños.

El crecimiento del programa respondió a una demanda concreta del interior provincial. Exeni explicó que decenas de familias solicitaron la presencia del consultorio en Tartagal, donde, junto al intendente Franco Hernández Berni, se desarrolló una primera jornada de atención masiva. Además, anunció que el 13 de diciembre se realizará un nuevo operativo con numerosos profesionales, lo que convertirá a la ciudad norteña en un referente regional en detección temprana.

Un eje central: la tartamudez infantil

Uno de los pilares del programa es la intervención sobre la tartamudez en la niñez. Más de un centenar de chicos y chicas fueron asistidos en consultorios especializados donde recibieron acompañamiento fonoaudiológico y psicológico, con estrategias diseñadas para mejorar la fluidez verbal, la autoestima y la comunicación cotidiana.

Exeni sostiene este impulso desde su trayectoria personal. Su programa de televisión, que nació como una herramienta de superación frente a su propia tartamudez, se convirtió en un fenómeno inédito: pasó de una hora semanal a emitir 22 horas por semana en todas las señales de televisión de Salta, transformándose en la propuesta con mayor presencia en la pantalla local. Según el legislador, esta visibilidad no solo difunde la problemática, sino que motiva a quienes buscan superar barreras comunicacionales.

“Logramos avances significativos, pero aún falta mucho por hacer. Ahora debemos garantizar que los chicos del interior tengan las mismas posibilidades que los de Capital”, afirmó Exeni.

Con una estrategia que combina legislación, territorio, medios de comunicación y atención profesional, el programa Tu Voz Cuenta Conmigo se posiciona como una política innovadora que redefine el acceso a diagnósticos y tratamientos tempranos en la provincia de Salta.