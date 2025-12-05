Reunión clave por la libertad de Marcelo Torrico: “En algún momento va a salir”

Marcelo Torrico, condenado por el asesinato de los hermanos Leguina en 1998, comienza a dar los primeros pasos hacia su reinserción en la sociedad.

La jueza de Garantías Ada Zunino adelantó que el martes 9 de diciembre mantendrá una reunión con el director del penal y con el propio Torrico para definir cómo seguirá su causa y evaluar su situación dentro del establecimiento.

“Tenemos que articular muchos elementos y coordinar con todas las personas que trabajan en el lugar. Hay que progresar la pena de Torrico, porque las cárceles sirven para la resocialización y no solo para el castigo”, explicó.

La magistrada detalló que Torrico, por decisión propia, se mantiene aislado dentro del penal, y que el objetivo es iniciar un proceso paulatino que le permita reintegrarse a la sociedad. “El salto de ese aislamiento profundo a reinsertarse tiene que ser lento y gradual. Debemos adecuar todos los mecanismos del servicio carcelario para acompañar cada fase”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que recupere su libertad, Zunino afirmó: “No sé si será dentro de dos, tres, cinco o diez años, pero en algún momento va a salir, porque es lo que corresponde”.

En la reunión, la jueza planea discutir cómo se realizarán los exámenes psicológicos y de conducta de Torrico, así como habilitar progresivamente su acceso al patio del penal, al que actualmente no puede salir.

La jueza reconoció que el tema puede generar indignación en la sociedad, pero aclaró que su accionar se basa en compromisos internacionales y jurisprudencia nacional que obligan a garantizar la resocialización de los internos. “No es por capricho, es una obligación laboral”, concluyó en el Once Tv.