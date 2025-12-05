Ruta 51 bajo agua: Cerraron el paso por deslizamientos en la zona de Alfarcito

Sociedad05/12/2025
Corte en RN 51

Las consecuencias del temporal que atraviesa la provincia continúan notándose en distintos puntos, en este caso la RN 51 se vio afectada. 

El 5° Distrito Salta de Vialidad Nacional, procedió al corte de ruta en los puestos de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, por lo que se informa a los usuarios que circulan por este lugar de estas medidas.

rutaCortaron en diferentes kilómetros de la Ruta 51 por inundaciones debido al crítico temporal

Estas acciones se tomaron por el desplazamiento de material tras las lluvias que cayeron en los cerros próximos al paraje El Alfarcito. 

El tránsito se mantiene cerrado hasta que los trabajadores del organismo puedan ingresar con la maquinaria para el despeje. 

