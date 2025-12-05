Salta mantiene el “cero dengue” y refuerza controles ante casos sospechosos

El Ministerio de Salud Pública confirmó que no hay casos de dengue en Salta desde el inicio de la vigilancia epidemiológica 2025-2026, iniciada el 1° de octubre.

Hasta la semana epidemiológica 47, que va del 16 al 22 de noviembre, se notificaron 180 pacientes con síntomas compatibles, de los cuales 166 fueron descartados mediante estudios de laboratorio y 14 siguen en análisis.

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica detalló que el 83,3% de los casos sospechosos se concentró en cuatro departamentos: Orán (26,7%), Capital (23,9%), San Martín (20,5%) y Anta (12,2%).

Además, la provincia no registró casos positivos de chikungunya, zika ni fiebre amarilla. A la fecha, hay tres sospechosos de chikungunya, dos de zika, y un caso sospechoso de zika fue descartado por laboratorio.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, explicó que ante cada caso sospechoso se ejecuta un bloqueo focal en el domicilio y en las zonas cercanas. Este operativo incluye el trabajo conjunto entre agentes sanitarios y equipos municipales para evitar la proliferación del mosquito transmisor y reducir cualquier riesgo de circulación viral.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de eliminar criaderos, mantener patios limpios y acudir al centro de salud más cercano ante fiebre súbita, malestar general o dolor detrás de los ojos, síntomas compatibles con enfermedades transmitidas por Aedes aegypti.