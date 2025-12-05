El caso de Dosan Inversiones SRL, la empresa salteña imputada en Jujuy por contrabando de carne a Bolivia

La fiscalía de Jujuy imputó a la firma Dosan Inversiones SRL, con sede en calle Jujuy 999, donde funciona carnicería La Norteñita, por un presunto caso de contrabando de carne hacia Bolivia, por un monto que supera los 22 millones de pesos.

Según el expediente, el 7 de marzo de 2024 los acusados trasladaron 15 medias reses hacia Bolivia a través de un paso no habilitado, en lo que la fiscalía describe como maniobra de contrabando de exportación e importación agravado.

Los días siguientes al envío, dos empleados que también fueron imputados, regresaron al país vecino para cobrar la operación: secuestraron 22.638.550 pesos que no pudieron justificar, lo que refuerza la hipótesis de contrabando.

La acusación se basó en múltiples pruebas: geoposicionamiento del camión utilizado, registros de antenas de telefonía móvil y mensajes que documentan la carga y descarga de carne, lo que, según la fiscalía, acredita la maniobra ilegal de contrabando.

Por su parte, la firma había solicitado la restitución del dinero, alegando que provenía de una venta legítima. Sin embargo, la fiscalía sostiene que esos justificativos no pueden desvirtuar la acusación de contrabando, y que la empresa debía ser considerada responsable solidaria.

Los imputados y cómo fueron descubiertos

La fiscalía de Jujuy imputó a César Daniel Fatti León por contrabando de exportación e importación en calidad de partícipe necesario, y a Marcos Ariel Saavedra, por contrabando de importación. Ahora amplió la imputación con el agravante previsto en el artículo 865 inciso “i” del Código Aduanero aplicable cuando el valor en plaza de la mercadería supera los tres millones de pesos. Asimismo, también apoyándose en el Código Aduanero, la fiscalía extendió la imputación a la empresa Dosan Inversiones SRL, en su carácter de responsable solidaria por los delitos aduaneros atribuidos a sus dependientes.

La operación se concretó en dos momentos -mañana y tarde- y finalizó con el vehículo estacionado a escasos metros de la frontera, sin utilizar el paso habilitado. Desde ese punto la mercadería fue transferida a territorio boliviano. Según la hipótesis fiscal, el cobro de la operación ocurrió días después, cuando los dos empleados viajaron nuevamente al país vecino.

La fiscalía sostuvo que la hipótesis se corrobora con diversas evidencias: el reporte de geoposicionamiento del camión, el impacto de antenas del teléfono celular y mensajes intercambiados entre el imputado y su pareja, en los que se describen la carga y descarga de las reses. Entre los mensajes figuran expresiones como: “Estamos bajando”, “Con carne”, “Recién cargamos 15 medias” y “Vamos a ir a descargar”. En otro chat, su pareja advierte: “A pie están gendarmes”.

Sobre la firma Dosan Inversiones SRL, integrada por Salvador Muñoz, Salvador Muñoz Herrero, Ramiro Muñoz Herrero y Diego Sebastian Cieri Herrera. fue constituida el 10 de noviembre de 2009 en la ciudad de Salta y registra más de diez puntos de venta, entre ellos la carnicería ubicada en La Quiaca.



Según los organismos de control, desarrolla diversas actividades vinculadas a la comercialización mayorista y minorista de carnes. La empresa cuenta con registro como Agente Aduanero, pero se encuentra suspendida para operar en comercio exterior desde agosto de 2022 por falta de pago de servicios extraordinarios.