¿Adiós a la tarifa por zona cálida? Miles de hogares salteños podrían perder hasta el 50% de descuento

Ayer se realizó la primera jornada de audiencia pública no vinculante por los servicios de luz y agua, la cual continuará hoy.

El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, llamó a la tranquilidad de los 390.000 usuarios explicando que esta audiencia no tiene que ver con actualizaciones tarifarias, sino con la calidad del servicio, subsidios y plan de contingencia para la época estival entre otros.

En diálogo con El Once Tv, argumentó esto por la ley anti tarifazo, según la cual se actualizan los servicios mensualmente en base al índice inflaciones que publica el INDEC, algo que remarcó como una medida positiva.

Por otro lado, mientras Nación busca reducir los subsidios, el precio de la energía que Edesa compra a CAMMESA encarece, lo cual impacta en la factura, contó Saravia, por lo que vienen poniendo a consideración la continuidad de la tarifa diferencial por zona cálida que beneficia a 106.000 familias de los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia, General Güemes y Anta, más los municipios de La Candelaria, El Galpón y El Potrero que tienen de 30% a 50% de descuento de noviembre a marzo.

Haciendo un desglose de subsidios, son 134.500 las familias que cuentan con tarifa social (ganan menos de $800.000) con una reducción que equivale al 50% que paga el resto que tiene altos ingresos. Mientras que 20.000 familias rozan la indigencia, por lo que tienen un descuento de 60% al 100%.

“Son tiempos difíciles, mucha gente viene acá buscando planes de pago, le cortan el servicio va a pedir un préstamo (…) la recesión más el contexto global habla que la plata no alcanza como antes y esta gente es ayudada” finalizó Saravia.