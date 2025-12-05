Comienza el verano y cae la donación de sangre: Preocupa la falta de 0+

Con la llegada del verano, vuelve a repetirse un patrón que preocupa año tras año: la disminución de donantes de sangre.

Desde el Centro Regional de Hemoterapia de Salta informaron que ya se atraviesan días críticos y que actualmente falta sangre del grupo 0 positivo, uno de los más demandados.

En diálogo con Informate Salta, Marcela Espinoza, encargada del sector de hemoterapia, explicó que este descenso es recurrente: “No sabemos bien cuáles son los factores que influyen, pero en esta época siempre entramos en unos días críticos: diciembre, enero y las vacaciones.

"Hoy tenemos falta en el factor 0 positivo”

Aunque el verano es el periodo más complejo, Espinoza señaló que también se registran bajas en septiembre y durante julio. Según indicó, la gente suele “olvidarse” de la importancia de donar regularmente.

Operativos y puntos de donación

Para facilitar el acceso, el móvil de hemoterapia se encuentra durante este fin de semana en el Hospital del Milagro, hasta la 1 de la tarde.

Quienes se acerquen no solo podrán donar, sino también recibir un pequeño obsequio como agradecimiento.

Además, el Centro Regional de Hemoterapia atiende de manera continua en Bolívar 687, con horario corrido:

• Lunes a viernes: 7 a 17

• Sábados: 7 a 12

Requisitos y recomendaciones para donar:

El equipo recordó algunos puntos clave para los donantes:

• Tomar abundante líquido antes de donar

• Descansar bien la noche anterior

• Presentarse con DNI o identificación

• Tener entre 16 y 65 años

• Pesar más de 50 kg

• No presentar síntomas de gripe, resfríos o alergias