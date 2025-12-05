Taxis y remises solicitaron un incremento del 35% en las tarifas

La AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta) dio a conocer el inicio del proceso de readecuación tarifaria para taxis y remises en la ciudad, algo que pidieron los mismos trabajadores de transporte impropio.

Desde InformateSalta nos comunicamos con Alfredo Carrizo, secretario general del sindicato de taxis, quien nos comentó que decidieron pedir un aumento del 35%.

“Notificamos al presidente, ya habíamos tenido una reunión, estaba de acuerdo que había que aumentar la tarifa”, a lo que agregó que desde febrero no subían la tarifa.

En el mismo pedido, solicitan mayor rigurosidad en los controles, especialmente a los choferes de las aplicaciones, a lo que remarcó que deberían contar con carnet profesional y seguro de pasajeros.

El próximo martes se reunirán con los integrantes del sector asociados y no asociados al sindicato para definir las medidas a tomar.