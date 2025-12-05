Murió un motociclista tras un violento choque en Tartagal

Un grave accidente de tránsito conmocionó a la ciudad de Tartagal durante la tarde de este jueves 4 de diciembre. El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Packham y calle Perú, donde un automóvil Volkswagen impactó de lleno contra una motocicleta.

A raíz del fuerte choque, el conductor del rodado menor perdió la vida en el lugar. Pese a la rápida llegada del personal de salud, el motociclista no presentaba signos vitales y no pudo ser reanimado.

Efectivos de la Policía de Salta, junto a peritos de Criminalística, trabajaron en la escena para reconstruir la mecánica del hecho y determinar eventuales responsabilidades.