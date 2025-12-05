Murió un motociclista tras un violento choque en Tartagal

Murió un motociclista tras un violento choque en TartagalAccidente05/12/2025
Un grave accidente de tránsito conmocionó a la ciudad de Tartagal durante la tarde de este jueves 4 de diciembre. El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Packham y calle Perú, donde un automóvil Volkswagen impactó de lleno contra una motocicleta.
A raíz del fuerte choque, el conductor del rodado menor perdió la vida en el lugar. Pese a la rápida llegada del personal de salud, el motociclista no presentaba signos vitales y no pudo ser reanimado.
Efectivos de la Policía de Salta, junto a peritos de Criminalística, trabajaron en la escena para reconstruir la mecánica del hecho y determinar eventuales responsabilidades.
Últimas noticias
Se presentó oficialmente el Cuerpo Interdisciplinario de Asistencia a la Defensa Pública
InformateSaltaJusticia05/12/2025
Te puede interesar
Accidente eléctrico en El Carril: tres trabajadores municipales resultaron heridos
InformateSaltaAccidente01/12/2025
Lo más visto
Cambios en el gabinete: Durand achica estructura y prepara una gestión más dinámica
InformateSaltaMunicipal04/12/2025
Ser pobre, clase media o millonario en Argentina. ¿Y vos de qué clases sos?
Por Federico StornioloSociedad04/12/2025