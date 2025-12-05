Viajar dentro y fuera de Salta se volvió más caro: Mirá los precios

En la antesala del fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre, crece la preocupación por los fuertes incrementos en los pasajes de corta, media y larga distancia.

Las empresas de transporte reconocen que la suba de costos operativos, el combustible y la escalada inflacionaria generaron un reajuste de tarifas que hoy complica la posibilidad de viajar para muchas familias salteñas.

Según un relevamiento de Aries FM estos son los precios:

Tartagal: $37.000

Orán: $30.000

Salvador Mazza: $39.000 en promoción — $55.000 tarifa real

Aguas Blancas: $40.000 en promoción — $55.000 tarifa real

La Quiaca: $39.000 (única salida diaria)

Boleteros señalaron que los precios reales sin descuentos ya superan los $50.000 en varios destinos del norte salteño, valores que hasta hace poco tiempo se asociaban exclusivamente a viajes de larga distancia.

Valle Calchaquí

Los destinos turísticos del Valle Calchaquí tampoco quedaron afuera de los incrementos. Para muchos viajeros, incluso una salida de un día puede significar un esfuerzo económico considerable.

Cachi: $17.200

Molinos: $22.900

San Antonio de los Cobres: $18.300

Payogasta: $15.800

La Poma: $24.500

Cruces a Chile: tarifas más altas por los costos internacionales

San Pedro de Atacama: $70.000

Calama: $85.000

Antofagasta: $90.000

Los destinos turísticos tradicionales del país registran aumentos considerables:

Mar del Plata: $145.000 (solo ida)

Puerto Iguazú: $150.000 (24 horas de viaje)

Incluso, paquetes al exterior para dos personas rondan los $1.300.000, una cifra difícil de afrontar para el presupuesto promedio.