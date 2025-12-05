Salta se consagró con 15 medallas en los 37° Juegos Olímpicos Nacionales de Ingenieros

Con un desempeño sobresaliente y un espíritu deportivo destacado, la delegación salteña protagonizó una destacada participación en los 37° Juegos Olímpicos Nacionales de Ingenieros, realizados del 27 al 29 de noviembre en el Complejo Deportivo El Norte, en Río Segundo, provincia de Córdoba. El evento reunió a profesionales de todo el país en jornadas de integración, camaradería y competencia en disciplinas como fútbol, vóley, tenis, natación, atletismo y ajedrez.

Este año, Salta viajó con 26 participantes y regresó con un logro excepcional: 15 medallas, reafirmando el compromiso, la dedicación y el talento deportivo de los ingenieros de la provincia.

Ocho medallas de oro: un desempeño histórico

La delegación salteña consiguió 8 medallas doradas, destacándose en deportes individuales y de equipo Fútbol +40, Distinción a la valla menos vencida en Fútbol +40, Natación (pecho libre, 50 metros espalda, 50 metros mariposa), Tenis libre, Tenis +40 y Atletismo (50 metros libre y 100 metros libre)

Este rendimiento refleja no solo el nivel competitivo del grupo, sino también la constancia de preparación que demostraron a lo largo del año.

Siete medallas de bronce: presencia sólida en múltiples disciplinas

A las preseas doradas se sumaron 7 medallas de bronce, que completan un medallero diverso y contundente en Fútbol libre, Natación (+40 pecho, +60 pecho, +40 crol, +60 crol), Tenis de mesa y Ajedrez

La amplitud de disciplinas premiadas evidencia el compromiso multisectorial de los profesionales que representaron a la provincia.

Más allá de los resultados deportivos, la participación salteña destacó por el compañerismo, la organización y el espíritu federativo que caracterizó a cada jornada. Los Juegos Olímpicos Nacionales de Ingenieros no solo fomentan la actividad física y la competencia sana, sino que fortalecen los lazos entre colegas de distintas regiones y especialidades.

La delegación celebró este logro colectivo como un impulso para seguir creciendo y representar a Salta en futuros encuentros deportivos nacionales.

Con 15 medallas en total, la provincia brilló con su presencia en el deporte profesional de los ingenieros y deja en alto el nombre de Salta en una de las competencias más relevantes del sector.