La UNSa le otorgó el Doctorado Honoris Causa post mortem al Dr. Arturo Oñativia

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) celebró hoy un acto institucional en el que se le otorgó al Dr. Arturo Oñativia el título de Doctor Honoris Causa post mortem, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la salud pública, la docencia y la investigación.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades de la Alta Casa de Estudios como la vicerrectora, Dra. María Rita Martearena; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Esp. Nancy Cardozo; la vicedecana, Méd. Alejandra Falú; junto a representantes del gobierno provincial: el vicegobernador Antonio Marocco y el ministro de Salud Pública, Dr. Federico Mangione.

Fue mediante la resolución aprobada en octubre de 2025 por el Consejo Superior de la UNSa, se concedió la distinción en virtud de los numerosos aportes del Dr. Oñativia: su labor como médico, investigador y formador de profesionales; su impulso a políticas sanitarias y su firme compromiso con el acceso equitativo a la salud, la educación superior y la investigación.

Su trayectoria incluyó la creación de centros de atención e institutos especializados en endocrinología y nutrición con un fuerte enfoque comunitario y epidemiológico, así como su desempeño como Ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, desde donde promovió políticas de salud, producción pública de medicamentos y acceso universal a la atención.