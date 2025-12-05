Para cuidar la seguridad de los oranenses, libertarios quieren prohibir el uso de gomeras

Los concejales de La Libertad Avanza presentaron un proyecto que sostiene entre sus considerandos es necesario para garantizar la seguridad de los oranenses.

“Visto la necesidad de lograr una ciudad segura, ambientalmente sana, que preserva la vida silvestre y la fauna autóctona, protectora de todos los animales domésticos y de los habitantes de la ciudad especialmente los niños, previniendo y evitando el maltrato y el destrato de todos los seres vivos” explica en el inicio el proyecto.

Muchos pensarán que se trata de una propuesta para combatir el narcotráfico en zona de fronteras, pero no. Los ediles buscan prohibir el uso de gomeras y hondas.

“Prohíbase la tenencia, comercialización y uso de gomeras en todo el Municipio de San Ramón de la Nueva Orán por parte de ningún vecino, de ninguna edad, en ninguna circunstancia” agrega la iniciativa en el Articulo 1.

Para castigar a los infractores por usar gomeras, se impondrá como infracción, sostiene el proyecto, trabajo comunitario y el pago de los costos médicos de quienes resulten afectados o heridos por el uso de gomeras, tanto para personas como animales.

Los libertarios consideran que “las gomeras son armas de uso frecuente en la ciudad las cuales producen daños a la fauna y representan un serio peligro”.

La iniciativa fue presentada por los concejales Sabrina Gomila, Carolina Guantay, Mirta Copes y Carlos Suarez de La Libertad Avanza.