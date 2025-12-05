¿Cobrás aguinaldo? Entre "gustitos" y deudas, en qué van a destinarlo los salteños

¿Cobrás aguinaldo? Entre "gustitos" y deudas, en qué van a destinarlo los salteñosSociedad05/12/2025Por Carolina Perez Centeno
Con la llegada de diciembre, el aguinaldo vuelve a ser tema de conversación entre los salteños. Mientras algunos lo esperan como un alivio para cerrar el año, otros directamente no lo reciben. InformateSalta salió a consultarle a la gente cómo vive este momento y en qué planea utilizarlo.
“Sí, trabajo de montaje eléctrico. No sé en qué lo destinaré, un gusto capaz”, contó uno de los consultados, uno de los pocos que piensa en usarlo para algo personal y no para cubrir gastos pendientes.
Quienes trabajan de manera independiente remarcan una realidad conocida: no todos tienen acceso al medio aguinaldo. “No, trabajo independiente”, respondió otro salteño, reflejando la situación de miles de trabajadores autónomos que dependen únicamente de sus ingresos mensuales.
Entre quienes sí lo cobrarán, la mayoría ya lo tiene comprometido. “Soy docente, por suerte soy una de las privilegiadas. Ya lo tengo gastado, me descontaron un montón por Impuesto a las Ganancias, así que lo tengo destinado a deudas”, explicó una docente, marcando además el impacto del tributo sobre el salario.
Un médico consultado coincidió con este panorama: “Sí, supongo que sí. Se va a ir a cubrir deudas. Seguro que no me alcanza para un gustito”.
Incluso quienes hoy están desempleados relatan que, cuando estaban trabajando, tampoco lo recibían. “No, igual cuando trabajaba no lo cobraba. La última vez que lo cobré fue hace dos años. Ahora estoy desempleada. Todo para pagar deudas”, expresó otra vecina.
El relevamiento muestra cómo el aguinaldo, pensado originalmente como un ingreso extra para aliviar el bolsillo o permitir algún consumo adicional, hoy funciona en la mayoría de los casos como un salvavidas para ponerse al día con obligaciones financieras. Mirá el video: