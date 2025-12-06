Reconocimiento nacional: Córdoba y Corrientes declaran de Interés Cultural las conferencias del Instituto Güemesiano

La comitiva recorrió intendencias, visitó escuelas, participó de actos públicos y mantuvo reuniones con autoridades provinciales y municipales. Las Legislaturas de Córdoba y Corrientes declararon de Interés Cultural las conferencias brindadas y las charlas realizadas en instituciones educativas. Siete Concejos Deliberantes declararon Huésped de Honor al Presidente del Instituto, Martín Güemes Arruabarrena, quien fue recibido personalmente por los intendentes en cada localidad.

En el marco de la gira, se pusieron en marcha nuevas filiales güemesianas en Villa María y Bell Ville, en la provincia de Córdoba, y se consolidaron delegaciones en Villa María, Bell Ville (Córdoba), Mercedes y San Luis del Palmar (Corrientes), y Quebrachal (Salta). También se planificaron acciones conjuntas para 2026 con las intendencias de Villa Nueva y Tío Pugio, en el departamento San Martín (Córdoba).

Además, se realizó el descubrimiento de un busto de Martín Miguel de Güemes en la localidad de Toledo (Córdoba), realizado en conjunto con la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes y donado por el Fortín Tuscal de Velarde. El Instituto Güemesiano de Salta entregó boletines, libros, opúsculos y folletos editados por la institución, fortaleciendo la labor cultural, educativa y de difusión histórica en cada comunidad visitada.

El Instituto Güemesiano fue creado por el Gobierno de la Provincia de Salta con el fin de investigar, preservar y difundir el legado histórico del General Martín Miguel de Güemes. Sus autoridades y miembros ejercen sus funciones de modo ad honorem, sin fines de lucro.