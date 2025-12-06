Viral: "A mi señora la buscó 3 o 4 veces el mismo Uber Moto, ¿es coincidencia?"

Un usuario de Facebook —que no quiso darse a conocer— recurrió a un grupo de Clasificados para evacuar sus dudas respecto a un tema que generó diversas reacciones.

Mediante el uso de "Participante anónimo", realizó su consulta y en 10 horas ya tenía casi 200 comentarios, de lo más variados.

"A mi señora la buscó 3 o 4 veces el mismo Uber Moto. Ella me dice que pide de la app y le llega ese. ¿Es coincidencia? ¿O el chico vive cerca, por eso le acepta siempre?", preguntó.

Un trabajador de dicha aplicación comentó: "Yo hago Uber y sí, hay veces que me tocó 2 o 3 veces la misma persona". De inmediato le respondieron: "Vos sos el que la busca a la señora y te haces el gil".

Otro anónimo consideró: "La mina le pidió el número al Uber porque le gustó y te mandó ese chamuyo a vos. Te la re pusieron".

"Te están haciendo", "fijate cuántas estrellas le pone" y "te hace caminar a Catamarca ida y vuelta" fueron otros de los comentarios que dejaron.

Uno de los más directos expresa lo siguiente: "Si desconfías, seguila y sacate las dudas. Pero como mujer te digo que te está cuarteando".

Por último, otro usuario aportó su experiencia: "A mí me pasaba lo mismo, pero el Uber tenía una Hilux".

La respuesta real a la duda planteada por el "Anónimo"

Lo cierto es que, tras consultar a casi una decena de conductores de dicha aplicación, hay certeza de que, efectivamente, a un mismo conductor puede "saltarle" muchas veces un viaje con una misma persona, especialmente en aquellos casos en que este suele movilizarse por la zona desde donde se solicita el servicio.

"A mí me tocó llevar 8 veces a una misma pasajera que vive a cuatro cuadras de mi casa. Suelo hacer este trabajo de Uber desde las 13.45 horas y, apenas activo la app, me salta el viaje de esta chica, que entra a trabajar a las 14. Como quizás yo soy el que está más cerca de su casa, me tocó llevarla muchas veces", aseguró Fernando, a modo de ejemplo.

Otros colegas fueron coincidentes en aseverar que llevaron muchas veces a una misma persona.