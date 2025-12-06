La mejor Navidad del Valle se va a vivir en Rosario de Lerma

Rosario de Lerma se prepara para vivir una noche especial este 8 de diciembre, cuando el tradicional Árbol de Navidad de la Plaza Coronel Torino vuelva a encenderse como símbolo de unión, esperanza y alegría para toda la comunidad.

Desde las 20:30 horas, los vecinos podrán disfrutar de una celebración pensada para compartir en familia y dar inicio al espíritu navideño que ya se apodera de nuestra ciudad.

La ceremonia iniciará con la bendición y el encendido del árbol navideño, seguido por la presentación de los bailes tradicionales a cargo de los grupos de villancicos, el espectáculo musical de la Orquesta Infanto Juvenil Municipal, y un concurso de disfraces que invita a los más pequeños a participar y divertirse.

Además, los presentes podrán disfrutar de “Dulce Navidad”, una propuesta recreativa especialmente pensada para que niños y niñas vivan la magia de esta fecha representada por la agrupación de murga humorística Risamanía.

Un árbol construido con manos locales

El árbol navideño y todas sus decoraciones fueron realizadas de manera artesanal por trabajadores municipales, quienes dedicaron tiempo, creatividad y compromiso para lograr una ornamentación prolija, atractiva y, sobre todo, segura para quienes visitan la plaza.

El intendente Sergio Ramos destacó especialmente el trabajo de los equipos de Obras y Servicios, en particular de las secciones de electricidad, obras y carpintería, responsables no sólo de montar el árbol sino también de acondicionar espacios públicos, reparar instalaciones, colaborar en escuelas y llevar adelante múltiples tareas que mejoran la infraestructura de la ciudad todos los días.

“Queremos revalorizar el esfuerzo de nuestros trabajadores municipales, porque detrás del encendido hay manos y vocación de servicio. Cada detalle está hecho con dedicación y amor por nuestra ciudad”, expresó el jefe comunal.

El encendido del Árbol de Navidad es más que una tradición: es un encuentro que fortalece los lazos comunitarios y celebra la identidad local. Rosario de Lerma invita a todas las familias a sumarse y disfrutar de una noche llena de música, colores, dulzura y espíritu navideño y en donde además siempre están los emprendedores locales que en cada evento pueden vender y generar ingresos para sus familias.