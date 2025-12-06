Desesperada búsqueda de un incalificable que cortó con cuchillo a su hijita

Un brutal episodio de violencia de género ocurrió en la localidad de San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires, donde una joven mamá y su hijita de 17 meses sufrieron heridas cortantes y están vivas de milagro.

Kiara, la víctima, relató lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, donde compartió las desgarradoras imágenes que dan cuenta de los cortes que sufrieron ambas.

Además, el cobarde que las agredió también "noqueó" de una trompada a la madre de Kiara, para finalmente huir.

El relato de la víctima en redes

Necesito justicia. Y necesito que lo encuentren YA.

AGUSTÍN ALEJANDRO RAMOS.

Hoy estoy viva de milagro.

Lo que voy a contar no es fácil, pero tengo que decirlo porque mi vida y la de mi bebé cambiaron para siempre.

Estábamos los tres acostados mirando una película.

De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío.

Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz.

Me tiró apuñaladas en la cara.

En ese momento, mi bebé de 1 año y 5 meses, se acercó.

Y él le rozó la carita con el cuchillo, cortándola.

A mi hija le hicieron 7 puntos en la cara.

A mí, 2 puntos en la boca.

No sé cómo seguimos vivas.



Mis papás llegaron a escucharme gritar y vinieron a sacarlo de encima mío, cuando mi mamá intenta defenderme, él le pega una piña y la noquea tirándola al piso, esto ahora a ella le causó una fisura maxilofacial por la cual ahora tienen que operarla.

Luego de eso intentó pegarle a mi papá pero lo esquivó y mi papá le pego primero y asi Agustin Ramos pide irse de mi casa y lo dejamos que se vaya por con estábamos nosotras y de inmediato llame a la policía.



La policía lo está buscando, tiene orden de detención, pero todavía no aparece.

Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está suelto.



Necesito que la Justicia actúe.

Necesito que lo encuentren.

Y necesito que este mensaje llegue a donde tenga que llegar.

Si alguien sabe algo, por favor comunicarse de inmediato con la policía.

No es un capricho. No es un drama más.

Es mi vida. Es la vida de mi hija. Y la de mis familiares que están siempre conmigo.