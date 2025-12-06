“Para ellos soberanía es una gran villa miseria decorada con banderines”: Milei cruzó al kirchnerismo en la presentación de los F-16

El presidente Javier Milei cruzó duramente este sábado al kirchnerismo, cuestionando su noción de soberanía durante el acto que se realizó en la base militar de Río Cuarto para la presentación oficial de los seis aviones militares F-16 adquiridos a Dinamarca .

"Es hora de volver a discutir en nuestro país el verdadero significado de la palabra soberanía. Según nuestra mirada, cualquier país que pretenda desarrollarse de forma sostenida tiene que poder hacerse respetar en el concierto de las naciones", dijo el mandatario esta mañana en la pista aérea, con los seis aviones militares daneses detrás.

Milei enfatizó en que uno de los caminos para alcanzar la soberanía es a través de una economía que se desarrolla "y crece con una sociedad pujante, y también contando con la capacidad de defendernos".

El Presidente enlazó ambos conceptos, el de prosperidad económica y capacidades militares para defenderla, para comparar su actual gestión con los años del kirchnerismo en el Gobierno.

"Todo este fraccionamiento básico y auto evidente fue repudiado por el kirchnerismo. Se llenaron la boca hablando de soberanismo por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso (...) Para ellos soberanía es una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina", subrayó en su discurso.

El libertario insistió en sus críticas al kirchnerismo adjudicándole una "incapacidad teórica y moral" que los lleva a creer que "la única soberanía posible es la que se encuentra en la pobreza, la aislación y la irrelevancia".

Otro de los ejes del discurso de Milei fue la justificación de la designación del teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa en reemplazo de Luis Petri, que asumió como diputado y a quien el mandatario de agradeció por la gestión de la adquisición de los F-16.

"La designación del Teniente General Presti como ministro de Defensa fue motivo de revuelo mediático en los últimos días, fogoneado por un sector de la política que adoptó una posición infantil", dijo el Presidente en la introducción del tema.

"En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad", agregó, aprovechando la ocasión para cargar nuevamente contra la oposición.

Milei defendió la designación del nuevo ministro por su "idoneidad para el cargo (...) Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara, sino que buscamos a los que más saben en la materia".

"Su larga trayectoria en el Ejército lo dota de una integridad moral y de una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen. Por eso no debería extrañar que sean justamente esos políticos de estirpe quienes se oponen a esta designación y pongan el grito en el cielo hablando de retrocesos democráticos", concluyó Milei.