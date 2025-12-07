Agustín Canapino se consagró campeón del TC en La Plata

Agustín Canapino (Camaro) levantó su quinto título en el Turismo Carretera este domingo, cuando ganó la primera serie de clasificación la última fecha en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

El piloto oriundo de Arrecifes terminó en el primer puesto casi sin sobresaltos y ganó comodo el campeonato del TC que lideró durante gran parte de la temporada.

#TurismoCarretera | EL FESTEJO DEL CAMPEÓN



👉 Así llegaba y celebraba Agustín Canapino tras consagrarse campeón del TC por quinta vez en su carrera.

El piloto de Camaro llegó a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Camaro). Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.