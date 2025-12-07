Patricia Bullrich aseguró que la reforma laboral será “ecuánime y moderada”

Antes de asumir como senadora el próximo 10 de diciembre, Patricia Bullrich dio detalles sobre cómo será el proyecto de reforma laboral que presentará el Gobierno. La hasta ahora ministra de Seguridad aseguró que el borrador incluye una ley que “moderniza y genera certezas para trabajadores y empresarios”.

“Es una ley ecuánime, moderada, que no se va a viejos proyectos que son de flexibilización laboral. Se logró algo importante y estamos realmente contentos”, dijo este domingo en diálogo con El Observador.



Y añadió: “El mercado laboral hace muchos años que está con problemas de falta de certezas para ambos. También da moratoria para aquellos que están en la informalidad y genera institutos nuevos, como el Instituto de Fondo Laboral que permite tener contingencias que puedan surgir en juicios laborales y despidos”.

Entre los principales puntos del borrador del proyecto, también surgen como puntos centrales la flexibilización de las “condiciones y modalidades de trabajo”; la posibilidad de acordar contratos a tiempo parcial; pactar salarios en pesos u otra moneda extranjera, pero también a cambio de alimentos y especias, como también fijarlos por productividad. Además, en la iniciativa figura la creación de un banco de horas y la implementación de un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización, pero solo en los casos que se acuerde mediante convenio entre las partes.

Este viernes, el presidente Javier Milei firmó el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación que se extenderá entre el 10 y el 31 de diciembre. En ese período, el Gobierno buscará tratar reformas centrales entre las que se incluyen la reforma laboral y tributaria, el Presupuesto 2026 y la actualización del Código Penal.

Respecto a cuándo podrían aprobarse los cambios en el régimen laboral, Bullrich consideró que se espera tener al menos media sanción para dentro de un año. “Es una ley bastante clara: habla de temas que todos conocemos y hace años que se discuten. Nuestra intención es, ni bien tengamos los votos y aclaremos las dudas de los senadores: adelante, no hay mucho que esperar”, sentenció.

“Estamos estableciendo un diálogo fuerte con el radicalismo, con el Pro, con una serie de grupos de senadores que pertenecen a provincias independientes y que no están con el bloque kirchnerista”, adelantó al respecto y cuestionó: “Con eso estamos para reunir un grupo que no nos diga a todo que no. El kirchnerismo te dice que no sin leer los proyectos, no hay posibilidad de diálogo”.