Simulacro de incendio en el hotel El Huaico: Prueban protocolos y rescate de víctimas

La Subsecretaría de Defensa Civil participó, como veedor, de un nuevo ejercicio de emergencias que tuvo lugar en el hotel El Huaico, de avenida Bolivia y Patrón Costas, en la zona norte de la ciudad, organizado por la empresa de higiene y seguridad, responsable del complejo.

Durante el ejercicio se activó el protocolo para el abordaje de un incendio estructural con rescate de víctimas donde se evaluaron los roles del personal hotelero en emergencias, la coordinación con equipos de primera respuesta, la evacuación de pasajeros hacia lugares seguros, entre otros puntos.

Participaron del ejercicio personal del Sistema de Emergencias 911, Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios Campo Castañares, inspectores de Tránsito y personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana municipal, entre otros.