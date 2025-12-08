Salta, entre las pocas provincias que crecieron en ventas de autos usados pese a la caída nacional

La Cámara del Comercio Automotor (CCA), informó que en el mes de noviembre se comercializaron 132.089 vehículos usados, un 12,62% menos que en igual mes de 2024 (151.174 unidades).

Si lo comparamos con octubre (166.285 unidades), la baja fue del 20,56%.

En el período enero-noviembre 2025 se vendieron 1.735.030 unidades, un aumento del 9,48% con respecto a igual período de 2024 (1.584.756 vehículos).

Noviembre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 7.083 unidades.

DECLARACIONES DE ALBERTO PRÍNCIPE, PRESIDENTE DE LA CCA.

“Pese a la fuerte baja en el mercado de autos usados, nuestros pronósticos para el año siguen apuntando a un año récord de comercialización, con un volumen que superará el 1.800.000 vehículos".

"Pese a que esperábamos un repunte de las ventas durante el mes, pasadas las elecciones, esto no sucedió".

"Fue un mes atípico para todos los mercados relacionados con el sector automotor".

"Esperamos un diciembre donde se recupere el nivel de consultas y ventas que se venía manteniendo, incluso con meses récord".

"Estamos en un buen momento donde el público puede aprovechar de oportunidades en la compra de usados con precios muy razonables".

"El interior sigue traccionando a paso firme pese a que también sufrió la baja en las ventas.



El ranking de las provincias que encabezan crecimientos acumulativos durante el período enero-noviembre son: Formosa (30,42%), Santiago del Estero (26,11%), Neuquén (26,05%), Catamarca (19,48%), Jujuy (19,11%) y La Rioja (18,24%)".

RANKING AUTOS USADOS MES DE NOVIEMBRE

VW Gol y Trend: 7.083

Toyota Hilux: 5.243

Corsa y Classic: 3.811

Ford Ranger: 3.627

VW Amarok: 3.580

Ford EcoSport: 2.718

Toyota Corolla: 2.695

Peugeot 208: 2.506

Fiat Palio: 2.416

Ford Ka: 2.284



PROVINCIAS QUE CRECIERON EN EL PERÍODO ENERO-NOVIEMBRE

Formosa: 30,42%

Santiago del Estero: 26,11%

Neuquén: 26,05%

Catamarca: 19,48%

Jujuy: 19,11%

La Rioja: 18,24%

Salta: 18,19%

Chubut: 16,67%

Río Negro: 16,09%

Chaco: 15,31%

Corrientes: 14,51%

Tucumán: 13,92%

Santa Cruz: 11,90%

San Luis: 10,72%

Córdoba: 10,65%

San Juan: 10,41%

Misiones: 9,80%

Entre Ríos: 8,33%

La Pampa: 7,95%

Pcia. Buenos Aires: 7,82%

Mendoza: 7,54%

Santa Fe: 7,10%

CABA: 4,43%

Tierra del Fuego: 4,24%