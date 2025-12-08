Más de 20 mil turistas visitaron Salta durante el fin de semana largo

La provincia recibió cerca de 20 mil turistas, con una estadía promedio de 2,5 noches, más de 9.200 arribos en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes y un impacto económico superior a los $6.000 millones, beneficiando a toda la cadena de valor del turismo.

Los tres destinos más elegidos fueron: Ciudad de Salta, San Lorenzo y La Caldera, que registraron altos niveles de ocupación hotelera, gran movimiento gastronómico y un notable flujo de visitantes en sus principales atractivos.

Museos, peñas, senderos, parques, ferias y circuitos turísticos vivieron jornadas de intensa actividad, mientras que la gastronomía local volvió a destacarse como uno de los componentes más valorados por los visitantes.

La conectividad aérea, con vuelos nacionales e internacionales, fue un factor determinante: la frecuencia y disponibilidad de conexiones fortalecieron al aeropuerto como una puerta de entrada estratégica para viajeros de distintos puntos del país y de la región.

A esto se suma el impacto de la promoción turística, con campañas federales, presencia en mercados emisores, acciones digitales y trabajo conjunto entre el sector público y privado, que continúan posicionando a Salta como un destino competitivo durante todo el año.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que “estos resultados reflejan el compromiso de toda la cadena turística y el esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado para que Salta siga posicionándose. El turismo es una fuente de desarrollo genuino para cada localidad y vamos a continuar impulsando acciones que fortalezcan la promoción, mejoren la competitividad y amplíen las oportunidades para los salteños”.

Con conectividad en crecimiento, promoción continua y destinos que lideran la preferencia de los visitantes, Salta reafirma su lugar como una de las provincias más elegidas para disfrutar en cualquier época del año.