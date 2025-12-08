Un abuelo se mató después de discutir con su mujer por los planes para las Fiestas

Un policía retirado de 82 años discutió con su pareja por Navidad y se mató. El dramático episodio ocurrió la mañana de este lunes en una casa de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo.

Todo comenzó cerca de las 09:12, cuando la esposa de la víctima, María Venegas, se comunicó con el 911 para pedir ayuda. Según relató la mujer a los efectivos que llegaron al lugar, minutos antes había mantenido una discusión con su esposo sobre los planes para las fiestas de fin de año.

En medio de la tensión, Pedro Gómez -personal retirado de la Prefectura Naval Argentina- se dirigió a su despacho dentro de la casa y, de acuerdo al testimonio de Venegas, se efectuó un disparo

Al arribar al lugar, el personal policial solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia del SAME y los médicos constataron el fallecimiento de Gómez, según informaron fuentes policiales a TN.

La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales, que entrevistaron a la esposa para reconstruir los hechos previos a la tragedia. /TN