El posteo del Changuito Zeballos tras ser reemplazado por Úbeda en la eliminación de Boca ante Racing

Boca quedó afuera del Torneo Clausura tras perder 1-0 ante Racing y uno de los focos de la polémica fue la salida de Exequiel Zeballos, que había sido de lo mejor del equipo. Claudio Úbeda lo reemplazó a los 70, justo antes del gol de Adrián "Maravilla" Martínez que terminó definiendo la serie.

El extremo de 23 años había lastimado por izquierda, hizo amonestar a tres rivales y era la carta más peligrosa del Xeneize, por lo que su salida generó bronca inmediata en Leandro Paredes y fastidio en la tribuna. El escenario se agravó con el tanto de la Academia y el final sin reacción.

Horas después, Zeballos eligió sus redes para expresar su estado de ánimo en este momento complejo. Con fotos en blanco y negro, escribió: “Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos”. Un posteo sencillo, directo y cargado de emoción.

El posteo de Exequiel Zeballos tras la eliminación de Boca ante Racing

El atacante también hizo un guiño al esfuerzo del plantel y dejó un mensaje de resiliencia: “Orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo, ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir”. El gesto fue muy valorado entre los hinchas.

En lo contractual, el Changuito tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2026 y la dirigencia deberá atender ese frente en los próximos meses para evitar complicaciones. Antes de cerrar su posteo, dejó un agradecimiento especial: “Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo momento”.