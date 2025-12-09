Murieron dos personas en 24 horas y el año ya acumula 123 fallecidos en siniestros viales

En menos de 24 horas, dos siniestros viales ocurridos en Salta dejaron como saldo la muerte de Cintia Antonella Colque, de 30 años, y Andrés Elías Acosta, de 40, elevando a 123 el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va de 2025.

Ambos hechos, registrados el sábado por la mañana y el domingo al mediodía, son investigados por la Justicia provincial.

El primer caso ocurrió el sábado cerca de las 5 de la mañana, cuando Antonella Colque perdió la vida tras impactar con un poste de cemento en la avenida Alfredo Palacios al 2100.

La joven conducía una camioneta Volkswagen Saveiro en sentido norte-sur cuando, por motivos que aún se analizan, perdió el control, cruzó de carril y chocó violentamente contra la estructura.

El segundo siniestro ocurrió el domingo pasadas las 13, sobre la ruta provincial 68, a la altura de El Mollar, en El Carril. Andrés Acosta circulaba en una motocicleta Mondial de 110 cc cuando chocó de frente contra un automóvil Chevrolet Corsa Classic conducido por un hombre de 54 años. El impacto fue tan fuerte que, pese a llevar casco, el motociclista murió en el lugar tras quedar tendido a varios metros de su vehículo.

Con estas dos muertes, diciembre registra seis víctimas fatales.