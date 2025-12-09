“Ya sos un ángel”: Profunda tristeza por la muerte de Cintia Colque

La madrugada del sábado se vistió de luto tras el accidente que se cobró la vida de una reconocida emprendedora de la capital salteña y Rosario de Lerma, Cintia Antonella Colque, vinculada al local de indumentaria Estilo Chic.

Los salteños se manifestaron tras enterarse de esta triste noticia, recordándola con mucho cariño y pidiendo por su eterno descanso.

“Que tristeza infinita dejaste en los seres que te amaban, fuiste un ser humano excepcional, una mujer extraordinaria, inspiradora, gracias por tu luz, besos al cielo querida Anto”, “Muchas fuerzas a la familia. QEPD”, “Hermosa y bella mujer; ya eres un ángel para toda tu familia. Descansa en paz”, “QEPD amén”, “Que pena, tan joven. QEPD”, “Mis condolencias a la familia”.

Los peritos trabajan para determinar que causó el siniestro, informó Que Pasa Salta, mientras la sociedad hoy llora la pérdida de esta joven emprendedora.