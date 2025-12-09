Ejecutaron a varios caballos en Campo Santo, apuntan contra un finquero

Un hecho de total crueldad animal se dio durante la madrugada del jueves en Campo Santo, cuando se realizaron detonaciones a mansalva hacia un predio donde pernotan varios equinos.

El arma utilizada, según trascendió, es una calibre 22 y al menos cinco caballos perdieron la vida. Todo fue descubierto pasadas las 5, cuando los propietarios se acercaron para alimentarlos y encontraron la cruenta escena, con los animales con heridas en el estomago, publicó El Tribuno.

De los 10 animales que habían quedado atados en el predio, tres murieron en el acto y otros dos fallecieron horas después por la gravedad de las heridas.

Las familias Zalazar, Farfán y Cardozo, dedicadas a la cría y recorrida de pequeños terrenos, confirmaron que el resto de los caballos continúa en observación. “Esperamos que la persona que realizó esta repudiable matanza pague por lo que hizo”, expresaron.

Los daminificados apuntaron contra un productor agrícola que posee terrenos colindantes al sitio donde pernoctan los animales, quien habría manifestado días antes su intención de eliminarlos, responsabilizándolos por daños en sus cultivos. Si bien fue citado por la policía, solo se concretó una identificación simple, y continúa bajo investigación.

En tanto, Carla Zalazar, hija de uno de los damnificados, compartió imágenes y el relato de lo ocurrido a través de redes sociales. “Mi papá los fue a ver por última vez a las 23, y cuando regresó encontró a su yegua agonizando y a otro caballo con un agujero en la panza”, publicó en sus redes.

La Policía trabaja sobre registros de cámaras de seguridad y testimonios vecinales con el objetivo de esclarecer el hecho y avanzar en las imputaciones por maltrato y muerte deliberada de animales.