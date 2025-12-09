Con una bici robada fue a sacar chanchos de una finca en Embarcación

Policiales09/12/2025
robo chanchos

En Embarcación tuvo lugar un hecho particular, cuando un sujeto no contento con robarse una bicicleta, usó este medio para salir a delinquir. 

El Comisario Mayor, Mario Gómez, comentó que, tras un operativo integral en la ciudad, un ciudadano se acercó a comunicarles que había sino victima de un robo de lechones en una finca cercana. 

Al divisar al sujeto, señalado como autor del ilícito, que se movilizaba en una bicicleta, lo trasladaron a la dependencia, pero al llegar, el verdadero propietario del medio de movilidad dijo que horas antes le habían sustraído la misma. 

Robo en cadena llevó adelante esta persona que por el momento quedó imputado por dos hechos y a disposición de la justicia, informó el Comisario Mayor a UVC Canal 10. 

