"Lo golpearon, lo llevaron y lo dejaron": El fiscal Cazón detalló la violenta golpiza a Federico Villagra

La localidad de Aguaray fue sacudida por la trágica noticia del fallecimiento de Federico Villagra, el joven que permaneció en terapia intensiva durante más de diez días a raíz de una violenta agresión sufrida el 23 de noviembre, un caso que generó conmoción y el reclamo de justicia.

Tras la muerte de Villagra, que inicialmente fue investigada como tentativa de homicidio, el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, relató a InformateSalta cómo avanzó la investigación antes que el expediente fuera derivado a la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) por su competencia ante los matices que asumió el caso.

El fiscal Cazón explicó que el caso fue derivado a la UGAP el jueves pasado, debido a la grave calificación inicial de los hechos. "Lo tuve que derivar por la calificación, que era tentativa de homicidio agravado", señaló Cazón, detallando que la carátula inicial incluía alevosía y en concurso real con privación ilegítima de la libertad, donde se daba el ensañamiento y lesiones gravísimas.

Cazón precisó que el ataque ocurrió un domingo a la mañana, después de un after en la zona. Si bien había mucha gente al principio, la agresión se desató cuando ya quedaban pocos. El fiscal describió el lugar de los hechos como "una cancha de fútbol de matadero donde la gente después hacían un after", y donde, tras una discusión, Federico fue salvajemente golpeado.

La violencia de la agresión fue escalando: "La razón es sin razón; lo golpearon, lo llevaron a otro lugar y de otro lugar lo terminaron dejando", relató el fiscal, explicando que el joven fue abandonado, según registraron los videos recolectados, "casi bajo de un camión". Posteriormente, Villagra logró reponerse por su propia voluntad y pudo caminar con dificultad para ser asistido y trasladado a los hospitales de Aguaray, Tartagal y, finalmente, al hospital de Orán, donde falleció.

El fiscal destacó que su unidad avanzó rápidamente en la recolección de pruebas, testimonios y trabajos con Luminol, logrando la detención de personas involucradas. Además, Cazón se mostró convencido de que la persona clave está bajo arresto: "Lo más importante están detenidos", sostuvo sobre los involucrados demorados, sumando que también hay un pedido de captura para dar con una cuarta persona.

"Se hizo todo lo que se pudo mientras fue una tentativa. Ahora ya es un homicidio"