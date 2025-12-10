El municipio brindará clases de cocina navideña en los barrios

El municipio brindará clases de cocina navideña en los barriosMunicipal10/12/2025
La Municipalidad de Salta invita a los vecinos para participar en un ciclo de clases navideñas dictado por el director general de Gastronomía, Carlitos Reynaga, quien recorrerá difernetes puntos de la ciudad enseñando sobre recetas y preparaciones que son usuales en las épocas festivas.
Para participar se debe enviar un mensaje vía WhatsApp al 3875779377 en dónde se debe señalar el nombre y barrio al que asistirán en las clases. Otra opción, es concurrir de forma directa el día y horario al centro vecinal en dónde se dicte el curso.
Cronograma:
- 10/12 – 17 a 19 hs. Centro vecinal – B° Aráoz (zona sur)
- 12/12 – 17 a 19 hs. Centro vecinal – B° Autódromo (zona este)
- 16/12 – 10 a 12 hs. Universidad Nacional de Salta (zona norte)
- 19/12 – 17 a 19 hs. Centro vecinal – Norte Grande (zona sudeste)
- 22/12 – 17 a 19 hs. Playón Deportivo – B° Solís Pizarro (zona oeste)
