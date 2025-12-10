El municipio brindará clases de cocina navideña en los barrios

La Municipalidad de Salta invita a los vecinos para participar en un ciclo de clases navideñas dictado por el director general de Gastronomía, Carlitos Reynaga, quien recorrerá difernetes puntos de la ciudad enseñando sobre recetas y preparaciones que son usuales en las épocas festivas.

Para participar se debe enviar un mensaje vía WhatsApp al 3875779377 en dónde se debe señalar el nombre y barrio al que asistirán en las clases. Otra opción, es concurrir de forma directa el día y horario al centro vecinal en dónde se dicte el curso.

Cronograma: